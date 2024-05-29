ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

انخفضت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145000 دينار مقابل كل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد قد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 144000 دينارا لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.