أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لبيانات مخزونات الخام الأمريكية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات أو ما يعادل 0.04% إلى 79.19 دولار بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.ونقلت مصادر في السوق، امس الأربعاء، عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.ووفقا لبيانات معهد البترول فقد انخفضت مخزونات الخام 6.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو/ أيار وتراجعت مخزونات البنزين 452 ألف برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير 2.045 مليون برميل.ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الخميس.وقد يدعم ارتفاع مخزونات النفط العالمية، نتيجة لتراجع الطلب على الوقود، توجه المنتجين في تحالف "أوبك+" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للإبقاء على تخفيضات الإمدادات عندما يعقدون اجتماعهم القادم في الثاني من يونيو/ حزيران، وفقا لممثلين عن الدول الأعضاء ومحللين.وتعرضت أسواق النفط لضغوط في الآونة الأخيرة في ظل توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.وأظهر مسح أجراه المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي واصل توسعه منذ أوائل أبريل/ نيسان وحتى منتصف مايو/ أيار لكن الشركات أصبحت أكثر تشاؤما بشأن المستقبل في وقت زاد التضخم بوتيرة متواضعة.وعادة ما تضع تكاليف الاقتراض المرتفعة قيودا على الأموال والاستهلاك، وهو أمر سلبي بالنسبة للطلب على النفط الخام وأسعاره.