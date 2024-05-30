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11 ألف برميل يوميًا.. انخفاض صادرات النفط العراقي في نيسان الماضي

اقتصاد

2024-05-30 | 05:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
11 ألف برميل يوميًا.. انخفاض صادرات النفط العراقي في نيسان الماضي
344 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

شهدت صادرات النفط العراقي في أبريل/نيسان (2024)، انخفاضًا بنحو 3.725 مليون برميل، مقارنة مع الصادرات المسجلة في شهر مارس/آذار السابق له.

وبحسب بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة، فإن حجم الصادرات النفطية العراقية اليومية خلال الشهر الماضي قد انخفض بمقدار 11 ألف برميل يوميًا إلى 3.412 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 3.423 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار.

وكانت الصادرات العراقية من النفط الخام قد انخفضت خلال شهر مارس/آذار بنحو 6.5 مليون برميل، مقارنة مع شهر فبراير/شباط السابق له، مع مراعاة أن شهر مارس/آذار كان 31 يومًا، بينما فبراير/شباط 29 يومًا، وأبريل/نيسان 30 يومًا.

وما تزال وزارة النفط العراقية متمسكة بإعلان حجم صادرات النفط العراقي شهريًا، دون إعلان حجم الإيرادات، وهو الإجراء الذي اتّبعته على مدار السنوات الماضية، قبل أن تلجأ إلى حذف الإيرادات والاكتفاء بحجم الصادرات فقط.

*صادرات النفط العراقي في أبريل 2024
بحسب إحصاءات شركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، فإن الإحصائية النهائية لصادرات النفط العراقي في أبريل/نيسان 2024، بلغت نحو 102 مليون و386 ألفًا و818 برميلًا، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة "مقرّها واشنطن".

يشار إلى أن حجم الصادرات المسجلة في مارس/آذار 2024 كان قد بلغ 106 ملايين و112 ألفًا و38 برميلًا، في حين سجل حجم الصادرات في شهر فبراير/شباط السابق له نحو 99 مليونًا و592 ألفًا و311 برميلًا.
 
وبلغ مجموع الكميات المصدّرة من النفط الخام لشهر أبريل/نيسان 2024 من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق نحو 100 مليون و921 ألفًا و250 برميلًا، فيما كانت الصادرات من القيارة بنحو 1 مليون و16 ألفًا و962 برميلًا، وبلغ حجم الصادرات إلى الأردن نحو 448 ألفًا و606 آلاف برميل.

جدير بالذكر أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن كانت قد توقفت في 4 مايو/أيار الماضي، وذلك مع إكمال العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بتجهيز النفط بين بغداد وعمان، والتي كانت موقّعة في 4 مايو/أيار 2023 لمدة عام، ثم أعلن الأردن الاتفاق مع العراق على تمديد العقد.
صادرات النفط العراقي في أبريل

يشار إلى أن تقريرًا حديثًا كان قد أشار إلى أن حجم صادرات النفط العراقي اليومية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي قد سجل 3.413 مليون يوميًا، وفق ما نشرته منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global).

*صادرات النفط العراقي في 2024
في يناير/كانون الثاني 2024، انخفضت صادرات النفط العراقي بمقدار 290 مليون دولار، عن الإيرادات المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 8.316 مليار دولار، وفق أرقام منصة الطاقة المتخصصة.

وتراجع حجم الشحنات المسجلة في يناير/كانون الثاني الماضي عن شحنات ديسمبر/كانون الأول 2023، البالغة 108 ملايين و56 ألفًا و590 برميلًا، التي جاءت تزيد عن صادرات نوفمبر/تشرين الثاني، البالغة 102 مليونًا و975 ألفًا و782 برميلًا.

وبحسب بيانات حديثة، فإن متوسط صادرات النفط العراقي في الربع الأول من العام الجاري 2024، ارتفع بمقدار 430 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، رغم تعهّدات بغداد بتطبيق خفض طوعي لإنتاجها النفطي، بمقدار 223 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من 2024.
 
وخالف العراق التزامه باتفاق أوبك+، بخفض الصادرات النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، بمقدار 130 ألف برميل يوميًا، بداية من مارس/آذار 2024، لتعويض زيادة الإنتاج فوق الحصص المقررة له في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات منذ الربع الأول من 2022 حتى الربع المقارن من 2024

في الوقت نفسه، زاد متوسط صادرات النفط العراقي ومشتقاته، خلال الربع الأول إلى 3.92 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.49 مليون برميل يوميًا في الربع المماثل من 2023.

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