لسببين أمريكيين.. انخفاض أسعار النفط العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا إلى 81.74 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 17 سنتًا إلى 77.74 دولارًا.وأكدت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، على توخي الحذر بشأن مخاطر التضخم وضرورة أن يظل البنك المركزي قادرًا على التكيف في نهج سياسته، بحسب رويترز.وانخفضت مخزونات النفط الخام بشكل ملحوظ بمقدار 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 مايو في الولايات المتحدة، ومع ذلك، كان لمخزونات البنزين قصة مختلفة، حيث ارتفعت بمقدار مليوني برميل لتصل إلى 228.8 مليون برميل، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 400 ألف برميل.وأفادت التقارير أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) تعمل على صياغة اتفاق معقد من شأنه أن يمدد بعض تخفيضات إنتاج النفط الكبيرة التي تقوم بها حتى عام 2025.