أسعار النفط ترتفع مع ترقب اجتماع "أوبك+"

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 81.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الأميركي 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.17 دولار.وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم اب عند 82.25 دولار للبرميل، بارتفاع 37 سنتا أو 0.5 بالمئة.وبعد أن أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة قد استقر خلال أبريل، يتوقع المتعاملون أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض طال انتظاره لأسعار الفائدة في ايلول.ويتجه الخامان القياسيان نحو أسوأ انخفاض شهري لهما منذ كانون الاول بعد انخفاضهما في الجلسة السابقة بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو مليوني برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب يوم الذكرى.وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.وتترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك+ المقرر عقده يوم الأحد، إذ يعمل تحالف أوبك+ على صياغة اتفاق من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز.