بسبب دفئ الشتاء.. الطلب الأمريكي على الديزل في اذار الأقل منذ 26 عامًا

وتعرض الطلب على الوقود المقطر، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، لضربة حادة هذا العام تحت ضغط من تباطؤ نشاط التصنيع والطقس الشتوي المعتدل أكثر من المتوقع وازدهار إمدادات الوقود المتجدد، بحسب رويترز.وانخفضت المنتجات الموردة من نواتج التقطير، وهو مقياس الطلب الذي تجريه إدارة معلومات الطاقة، بنسبة تزيد عن 6% مقارنة بشهر فبراير إلى 3.67 مليون برميل يوميًا في مارس، وهو أدنى مستوى خلال الشهر منذ عام 1998.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 0.6 بالمئة إلى 13.2 مليون برميل يوميا في مارس آذار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول، وارتفع إنتاج تكساس، أكبر ولاية منتجة، 0.7 بالمئة إلى 5.6 مليون برميل يوميا في مارس، وهو أعلى مستوى أيضا منذ ديسمبر.