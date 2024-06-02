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"أوبك+" تمدد اتفاق خفض انتاج النفط حتى نهاية 2025
اقتصاد
2024-06-02 | 09:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
484 مشاهدة
أعلن تحالف "أوبك +"، اليوم الاحد، عن موافقته على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي حتى نهاية عام 2025، وذلك بهدف دعم استقرار أسواق البترول في مواجهة العديد من عوامل عدم الاستقرار.
وبحسب بيان "أوبك+" فقد تم "تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، عند 39.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول كانون الثاني حتى كانون الاول 2025.
وأظهر جدول أن "جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا".
وذكر البيان أن "الزيادة الإماراتية ستتم تدريجيا على مراحل ابتداء من كانون الثاني 2025 حتى نهاية ايلول 2025".
وأضاف البيان أن "مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج".
المحرر:
سعد أحمد
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