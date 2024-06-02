نائب يكشف بالوثائق المواد التي ألغتها جداول موازنة 2024

كشف النائب مصطفى سند، عن المواد التي ألغتها جداول موازنة عام 2024.





وقال سند في بيان، إن "المواد التي الغتها جداول موازنة 2024 من نصوص قانون موازنة 2023، وهن ثلاثة نصوص لا تُلغى إلا بنصوص، وهن، البترودولار، 2.5 ترليون للمحافظات لمشاريع استراتيجية، الفائض المتحقق فوق الـ 70 دولارا والذي يذهب إلى المحافظات المنتجة للنفط".

وأضاف "لذلك لا يجوز لجدول أن يلغي نص قانوني نافذ، إلا اذا مر بنفس آليات التعديل وهي ثلاثة تصويتات".

وأدناه وثائق تكشف تلك المواد..