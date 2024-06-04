تدهور سريع بأسعار النفط خلال ساعات

وانخفض أقرب عقود خام برنت الآجلة بنسبة 3.7% في المائة إلى 77.7 دولارًا للبرميل حتى الان، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.43 في المائة إلى 74.26 دولارًا.وكانت أسعار خام برنت قد هبطت، يوم الاثنين، إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، ويأتي هذا التطور في أعقاب اجتماع أوبك+ الذي اتفق فيه الأعضاء على أنه يمكن للدول البدء في التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية بدءًا من أكتوبر المقبل.وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، في وقت سابق من جلسة التداول يوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مدفوعة بمخاوف المستثمرين بشأن مستويات الطلب يشير قرار إنتاج أوبك+ إلى رغبة الدول الأعضاء في زيادة صادرات النفط الخام.وقررت أوبك+ تمديد غالبية تخفيضاتها الكبيرة لإنتاج النفط حتى عام 2025، مع السماح بالتيسير التدريجي للتخفيضات الطوعية بين الأعضاء الأساسيين الثمانية بدءًا من أكتوبر المقبل بالإضافة إلى ذلك، حددت المجموعة هدفًا إنتاجيًا جديدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تدعو إلى زيادة الحصص.