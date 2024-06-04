الأرقام بدأت تتصاعد.. حادثتان متزامنتان قد ترفعان أسعار الدولار بالعراق

وطوال الشهر الماضي كانت أسعار صرف الدولار في بغداد تحوم حول 145 الف دينار انخفاضا من 145.8 او 145.5 الف دينار التي كان يتم تسجيلها أواخر شهر نيسان الماضي.الا ان خلال اليومين الماضيين، تم تسجيل ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وباقي المحافظات ليتجاوز سعر الصرف الـ146 الف دينار لكل 100 دولار ووصل الى 146.100، فيما تشير توقعات المختصين والناشطين بأسواق وبورصات الدولار، الى ارتفاع محتمل بأسعار الصرف قريبًا.تظهر نافذة بيع العملة ان المبيعات ولاسيما المبيعات النقدية انخفضت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وذلك بالتزامن مع فرض حظر من قبل البنك المركزي العراقي على 197 شركة تجارة متنوعة، حيث سيتم منع هذه الشركات من شراء الدولار لغرض تمويل تجارتها من البنك المركزي العراقي.يرى مختصون، ان هذه الشركات، لن توقف تجارتها بالتأكيد، لذلك فهي ستلجأ الى شراء الدولار من السوق الموازية لتمويل تجارتها، الامر الذي سيرفع أسعار صرف الدولار نتيجة الطلب الكبير على الدولار لهذا الشأن.بالتزامن مع ذلك، يقترب العراق من حلول عيد الأضحى، الامر الذي سيرفع الضغط بطلب الدولار ولاسيما من قبل المسافرين.