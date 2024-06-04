كم يخسر العراق وقود جراء الاختناقات المرورية وفصل الصيف سنوياً؟

وقال العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، انه بحسب دراسة اعتمد فيها معدلات الاستهلاك للوقود في السرع الطبيعية مقارنة مع سرع السيارات في فترة الاختناقات المرورية وتأثير عمل تكييف السيارات في فصل الصيف على مقدار الوقود المستهلك للسيارة، فقد لوحظ ان مقدار الانفاق على الوقود يرتفع بنسبة 275% في فصل الصيف والاختناقات المرورية مقارنة مع فترة عدم وجود اختناقات مرورية وفترات الاجواء الطبيعية.وأضاف ان هذه الارتفاع بالنفقات يؤدي الى زيادة الطلب على وقود السيارات الامر الذي يكلف بحدود 10 ترليون دينار عراقي اضافية سنوياً ولبغداد فقط دون عن باقي المحافظات فقط لتغطية الانفاق المطلوب على وقود السيارات نتيجة الاختناقات المرورية ودرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.وهذا الرقم في ارتفاع نتيجة ارتفاع اعداد السيارات والتي بلغ حجم السيارات الجديدة الداخلة الى العراق بحدود 115 ألف سيارة سنوياً وارتفاع درجات الحرارة التي ترفع من مستوى استهلاك الوقود، بالإضافة الى الاضرار البيئية والصحية، بحسب العبيدي.وتابع ان هذه الاضافات تدفع من قبل المواطن العراقي ويتحمل عبء هذه النفقات الاضافية والتي تزيد من كاهل الاعباء عليه"، لافتا الى ان عملية الشروع ببناء حقيقي لطرق والجسور تراعي اليات تقليل الضغط بشكل كبير ولا يعتمد على بناء مجسر او مجسرين هو الحل الحقيقي لأنهاء هذه الازمة التي تتفاقم يوما بعد يوم.كما ان عملية ايقاف استيراد السيارات او رفع التعرفة الكمركية عليها خلال المرحلة القادمة هو حل مؤقت للسيطرة على تزايد اعداد السيارات وما يخلفه من ضغط على بنية تحتية غير قابلة على استيعاب هذا الكم الهائل من السيارات، وفقا للعبيدي.