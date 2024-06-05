النفط يواصل رحلة الهبوط لليوم السادس على التوالي

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا متواضعًا بمقدار 14 سنتًا، حيث هبطت إلى 77.38 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا لتصل إلى 73.07 دولارًا للبرميل.ويأتي هذان الانخفاضان في أعقاب انخفاض بنحو دولار واحد يوم الثلاثاء وانخفاض بنحو 3 دولارات يوم الاثنين، ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى قرار مجموعة أوبك وحلفائها بزيادة المعروض بدءًا من شهر أكتوبر، على الرغم من الإشارات التي تشير إلى أن نمو الطلب قد يكون في تراجع.