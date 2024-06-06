أسعار النفط تعود للارتفاع من أدنى مستوى في أربعة أشهر

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، بما يعادل 0.40 بالمئة، إلى 78.72 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.55 بالمئة، إلى 74.48 دولارا.ولا تزال خامات النفط القياسية تتجه صوب انخفاضات أسبوعية بنحو 4% حتى يوم الخميس، متأثرة بقرار الإمدادات الأخير من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.واتفقت المجموعة يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا، بدءا من أكتوبر.وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو/ آيار، مقارنة مع تقديرات المحللين لسحب 2.3 مليون برميل.