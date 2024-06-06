شراكة استراتيجية بين حكومة إقليم كردستان ومصرف التنمية الدولي

قام مصرف التنمية الدولي، يوم أمس الأربعاء الموافق 5/6/2024، بتوقيع عقد شراكة مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق مشروع "حسابي"، الذي يهدف إلى توطين رواتب موظفي حكومة الإقليم. وجاءت هذه الخطوة الهامة تزامناً مع مساعي المصرف الرامية إلى التوسع في الإقليم، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أعماله وزيادة عدد أفرعه في الإقليم والبالغ عددها 3 أفرع في الوقت الحالي.

وتعد هذه الشراكة إنجازاً كبيراً ضمن إطار الجهود الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي.





ويهدف مصرف التنمية الدولي إلى مواصلة مساعيه في مجال نشر وسائل الدفع الإلكتروني في الإقليم، وذلك من خلال تفعيله لمزيد من أجهزة الصراف الآلي ATM ونقاط البيع الخاصة بالمصرف POS. كما يعتزم المصرف افتتاح فرعه الرابع في الإقليم خلال العام الجاري. ويهدف مصرف التنمية الدولي إلى مواصلة مساعيه في مجال نشر وسائل الدفع الإلكتروني في الإقليم، وذلك من خلال تفعيله لمزيد من أجهزة الصراف الآلي ATM ونقاط البيع الخاصة بالمصرف POS. كما يعتزم المصرف افتتاح فرعه الرابع في الإقليم خلال العام الجاري.



وأشاد عزيز احمد - نائب مدير مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بجهود مصرف التنمية الدولي ومساهمته في تطوير المنظومة المالية للإقليم، وذلك من خلال توفيره لمختلف التسهيلات والخدمات المالية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض.

ومن جانبه أكد الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي على أهمية توقيع هذه الشراكة مع حكومة إقليم كردستان لتوطين رواتب موظفي حكومة الإقليم وتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بسلاسة ومرونة عالية.