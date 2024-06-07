النفط يستعيد جزءًا من عافيته نسبيًا رغم تسجيله ثالث خسارة اسبوعية

وزادت العقود الآجلة لخام إلى اكثر من 80 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 75.59 دولارا.وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق: تمكنت أسعار النفط من استعادة بعض الخسائر خلال الأيام القليلة الماضية، مستفيدة من بعض التطمينات من أوبك + بشأن قرارها الأخير بشأن العرض".وأضاف: "قد نتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوى 76-80 دولارًا، حيث تحاول المعنويات الاستقرار في انتظار إشارات للخطوة التالية."وارتفعت الأسعار يوم الخميس عندما حاولت السعودية وروسيا طمأنة الأسواق بشأن اتفاقات التوريد، لكنها مستعدة للأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات بعد أن رأى المحللون أن اجتماع أوبك + يوم الأحد يشير إلى ارتفاع العرض وهو أمر هبوطي بالنسبة للأسعار.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا.