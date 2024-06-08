أسعار النفط تتراجع وتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 25 سنتا عند 79.62 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 75.53 دولارا.وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل أكبر بكثير من المتوقع في مايو، مما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقدير، بحسب رويترز.