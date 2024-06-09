مجلس ميسان: جولة التراخيص الأخيرة في المحافظات مخالفة واضحة للدستور (فيديو)

السومرية نيوز – اقتصاد



وصف مجلس محافظة ميسان، اليوم الاحد، جولة التراخيص الأخيرة التي قامت بها الحكومة في عدد من المحافظات بالمخالفة "الواضحة" للدستور لانها لم تنسق مع الحكومات المحلية لتلك المحافظات، فيما أشار الى ان الحكومة لم تبلغ بافتتاح حقل الغاز المصاحب في حقل الحلفاية يوم أمس السبت.





أدناه المؤتمر الصحفي لمجلس محافظة ميسان: