اسعار النفط تواصل الارتفاع بعد توقعات متفائلة من أوبك وواشنطن

وجاء الارتفاع مدعوما ببيانات صناعية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمئة، إلى 82.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 78.36 دولار، بحسب رويترز.ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا من تقدير سابق قدره 900 ألف برميل يوميا، في حين أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لعام 2024 لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط، مستشهدة ببيانات السفر والسياحة في النصف الثاني.