الأسواق العالمية تتداول خام برنت عند أكثر من 82 دولارا للبرميل

وسجل خام برنت للعقود الاجلة لشهر اب المقبل عند 82.76 دولار للبرميل، فيما تم تداول نفط تكساس عند 78.55 دولار للبرميل.وجاء الاستقرار النسبي لاسعار النفط مع ارتفاع في مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.16%.