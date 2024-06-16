مع اغلاق البورصة.. استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار امريكي.وستبقى اسواق البورصة الرئيسية في بغداد، ستبقى مقفلة لحين انتهاء عطلة العيد.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.