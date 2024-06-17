أسعار النفط العالمية تتراجع بعد بيانات أمريكية متشائمة

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 15 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 82.47 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل.جاء ذلك بعد انخفاض الأسعار يوم الجمعة بعد أن أظهر مسح أن معنويات المستهلكين الأمريكيين انخفضت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو حزيران، مع قلق الأسر بشأن مواردها المالية الشخصية والتضخم، بحسب رويترز.ومع ذلك، ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 4% الأسبوع الماضي، وهي أعلى زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل، بفعل علامات على زيادة الطلب على الوقود.