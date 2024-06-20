الذهب يرتفع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة

وبحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 يونيو/حزيران في وقت سابق. ولم تتغير العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2347.30 دولارًا.وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي يبلغ أعلى مستوياته حاليا".وأضاف "يبدو أن هناك ارتياح في سوق الذهب حيال تعزيز المكاسب الأخيرة بدلا من تسجيل ارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الأخرى على تدهور بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة".وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة، الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.ويتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.13 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 982.05 دولارا، وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 908.28 دولارا.