السومرية نيوز تنشر اسماء ومواقع الدوائر الانتخابية في محافظات العراق

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن اسماء ومواقع الدوائر الانتخابية في كل محافظات العراق.

وفي ادناه تنشر السومرية نيوز رابط اسماء ومواقع الدوائر الانتخابية:

