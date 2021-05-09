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مفوضية الانتخابات تعلن آلية اختيار موظفي الاقتراع

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن الآلية الخاصة لاختيار موظفي الاقتراع خلال الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمفوضية ورد للسومرية نيوز أنه "تم وضع آليتين خاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة كافة والآلية الأخرى للمتقدمين من شريحة طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين، تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول 2021، وضمن استعدادات مفوضية الانتخابات، وبالتحديد في إطار اختيار موظفي الاقتراع، فإنها وضعت آليتين إحداهما"، مبينا ان "مايتعلق بشريحة الموظفين المتقدمين يشترط أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة لا تقل عن الإعدادية، مع مراعاة اختيار مدراء المحطات حسب الدرجة الوظيفية الأعلى والتخصص الدراسي، والتأكد من كون المتقدمين ليسوا مرشحين أو وكلاء أحزاب أو مراقبين،حيث سيجري التحقق من ذلك من خلال برنامج تقاطع بيانات المتقدمين كموظفي اقتراع".

وفي سياق متصل بأجواء الاستعداد للانتخابات، اضاف البيان انه "تم تكليف قسم الشكاوى والطعون الانتخابية بإعداد دراسة لحصر المخالفات المحتملة لمراحل العملية الانتخابية كافة واقتراح الغرامات المناسبة لكل مخالفة وفقاً للقانون".

واوضح ان "المفوضية تعمل على تشكيل لجان تتألف من أحد أعضاء مجلس المفوضين وعدد من المدراء العامين وموظفين في الاختصاصات الفنية والرقابية والقانونية"، مشيرا الى ان "مهمة هذه اللجان الإشراف الدوري على عمل مكاتب المحافظات الانتخابية من خلال الزيارات الميدانية، فضلاً عن استمرار المفوضية في تدريب ملاكاتها من خلال عقد الورش التدريبية التطويرية في جوانب مختلفة منها الفنية والاعلامية الانتخابية".

واشار الى ان "آخر قرارات مجلس المفوضين بالنسبة لمرشحي مجلس النواب للانتخابات المقبلة من المرشحين على دوائر انتخابية غير الدوائر التي في محل سكناهم،فإنه سمح لهم إضافة الى عوائلهم بحسب البطاقة التموينية حصراً بتغيير مركز اقتراعهم إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها ليتمكنوا من التصويت لصالحهم مع عوائلهم على أن تجري عملية التغيير في مكتب المحافظة التي يسكنها المرشح ولغاية 2021/5/6".

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