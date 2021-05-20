Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
فرنسا تجهز قرارا للتهدئة في غزة ومساع لإقناع واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

شرحت آلية التقديم.. مفوضية الانتخابات تحدد شروط اختيار موظفي الاقتراع

2,805 مشاهدة

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، شروط اختيار موظفي الاقتراع، فيما أكدت أنها وضعت آليتين لتنفيذ ذلك.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن "مفوضية الانتخابات وضعت ضمن استعداداتها لاختيار موظفي الاقتراع، آليتين أحدهما خاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة كافة، والآلية الأخرى من متقدمي شريحة الجامعات والمعاهد".

وأضافت الغلاي، أن "الموظف المتقدم يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة لا تقل عن الإعدادية، وأن يمتلك بطاقة ناخب إلكترونية، وأن يكون من سكنة المحافظة المتقدم فيها حصراً، وأن يكون التقديم على اساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل ضمن الدائرة الانتخابية التابع لها، وأن لا يكون ممن صدرت بحقهم قرارات العقوبة وحرمان المكافأة من قبل مفوضية الانتخابات".

وأوضحت، أن "من بين الشروط أيضاً، أن لا يزيد الموظف المتقدم عن مواليد 2002، وأن يوقع تعهداً خطياً بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وغير محكوم بجناية سابقاً، وأن لا يكون من ضمن أفراد القوات الأمنية والعسكرية، وأن لا يكون من ممثلي الأحزاب المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وأن لا يكون من اقارب المرشحين من الدرجة الرابعة، وأيضاً أن يكون مستقلاً وأن يلتزم بقواعد السلوك".

وفيما يخص استمارة وآلية التقديم، بينت الغلاوي، أن "عملية التقديم لموظفي الاقتراع إلكترونياً ستكون من خلال رابط في الموقع الرسمي للمفوضية، ويكون تقديم الطلبات لموظفي دوائر الدولة بطريقة مباشرة اعتماداً على رقم الناخب في عملية التقديم، والذي سيكون نفسه رقم الاستمارة الخاص بالمتقدم، وسيتم الاعلان عن مواعيد التقديم للعمل كموظفي اقتراع في وسائل الإعلام المختلفة، واللجان الفرعية في مكاتب المحافظات من خلال وسائل الإعلام المحلية وحسب خصوصية كل محافظة بعد استحصال موافقة رئيس الادارة الانتخابية".

ولفتت إلى أن "موظفي الدولة سيقومون بالتقديم وفق الاستمارة الإلكترونية في الموقع الرسمي للمفوضية، حيث لن يتم فتح الاستمارة إلا بعد قراءة الشروط والقواعد الخاصة بموظفي الاقتراع والموافقة عليها"، موضحة أنه "بعدها يقوم المتقدم بإدخال رقم الناخب في الحقل المخصص وبعدها ستظهر كافة البيانات بصورة تلقائية في كافة الحقول لملء الاستمارة".

وتابعت: "وبعد الانتهاء من عملية التقديم يقوم المتقدم بطباعة استمارة التقديم ووصل التسلم والتوقيع على الاستمارة ومراجعة مركز التسجيل المذكور في الاستمارة لتسليمها مع المستمسكات الثبوتية المطلوبة مع ما يثبت تحصيله الدراسي إضافة إلى هوية نافذة للدائرة الحكومية التابع لها المتقدم مع شهادته الدراسية".

سياسة

الانتخابات البرلمانية المبكرة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:12 | 2021-05-20 16:12
15:59 | 2021-05-20 15:59
15:57 | 2021-05-20 15:57
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت
30.39%
16:04 | 2021-05-19
قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت
16:04 | 2021-05-19
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
20.43%
07:05 | 2021-05-19
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
07:05 | 2021-05-19
الشرطة تستنفر.. شوارع الكويت تشهد انتشار ظاهرة محيرة (صور)
17.61%
08:23 | 2021-05-19
الشرطة تستنفر.. شوارع الكويت تشهد انتشار ظاهرة محيرة (صور)
08:23 | 2021-05-19
بعد وفاة سمير غانم.. تدهور الحالة الصحية لفنانة مصرية
12.27%
12:36 | 2021-05-20
بعد وفاة سمير غانم.. تدهور الحالة الصحية لفنانة مصرية
12:36 | 2021-05-20
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
10.44%
09:02 | 2021-05-19
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
09:02 | 2021-05-19
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
8.87%
09:06 | 2021-05-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
09:06 | 2021-05-20
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.