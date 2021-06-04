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مستشار الكاظمي: فريقان دوليان لمراقبة الانتخابات المبكرة في العراق

1,332 مشاهدة

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الجمعة، ان فريقين دوليين سيقومان بمراقبة الانتخابات المبكرة في العراق.

وذكر الهنداوي، في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها السومرية نيوز إن"الفريق الأممي لمراقبة الانتخابات سيكون مشكلاً من نوعين من المراقبين الدوليين، الأول مراقبون تختارهم الأمم المتحدة، وهو الفريق الأساسي".
واضاف "أما الفريق الثاني فسيشكل من الدول التي ترغب بإرسال مراقبين دوليين الى العراق مثل دول الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، أو أي دول أخرى، لأن هناك منظمات دولية متخصصة بالانتخابات مثل شبكة كارتر".

وتابع الهنداوي أن "الحكومة الآن بصدد إجراء مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن حجم الفريق ومجالات العمل"، لافتاً الى أن "العمل ليس جديداً على الأمم المتحدة، التي لديها التزام بهذا المجال، وهناك قواعد يفترض أن يتم تفعيلها".

وأكد أن "كل الأمور تجري باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10/10/2021"، متوقعا "ألا يكون هناك أي تأجيل للانتخابات وستكون جيدة، وهذا أملنا الكبير".

واشار الهنداوي الى "وجود مشاكل كثيرة ينبغي أن تعالج مثل المال السياسي والسلاح المنفلت"، مبينا أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للانتخابات، مشكلة من كافة الوزارات ذات العلاقة والهيئات المالية والجهات الاستخبارية، إضافة الى المفوضية".

وأوضح أن "هذه اللجنة تجري تقريراً بشكل متواصل تبحث من خلاله عن كل القضايا التي تخص حماية الناخبين وحماية مراكز الاقتراع وحماية الموظفين، وأيضاً تحمي المرشحين، وهي كلها مسؤوليات الحكومة".


وكانت وزارة الخارجية، قد اعلنت في وقت سابق، موافقة مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لغاية 27 أيار 2022، فيما أشارت إلى أن القرار يتضمن إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات.

سياسة

الانتخابات البرلمانية المبكرة

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