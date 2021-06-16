بالوثائق.. المساءلة والعدالة تستبعد 226 مرشحا من الانتخابات

حصلت السومرية نيوز، اليوم الاربعاء، على وثائق اصدرتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تتضمن اسماء 226 شخصا لاستبعادهم من الترشح للانتخابات النيابية بعد شمولهم باجراءات قانون المساءلة والعدالة.