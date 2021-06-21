المفوضية ووزارة الخارجية يبحثان ملف المراقبة الدولية للانتخابات

وجاء في بيان للمفوضية ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل وفداً من الكادر المتقدم لوزارة الخارجية ضم وكيل الوزارة للشؤون القانونية قحطان الجنابي ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عباس كاظم عبيد".وبحسب البيان فقد "بيّن القاضي جليل عدنان خلف في بداية اللقاء للوفد الضيف ما قامت به المفوضية من جهود في التواصل مع المنظمات الدولية المهمة على صعيد العالم، لإنجاح ملف المراقبة الدولية للانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، وفي مقدمتها الأمم المتحدة من خلال بعثتها في بغداد التي واكبت جميع تحضيرات العملية الانتخابية، وأيضاً بعثة الاتحاد الأوروبي التي زار وفدها الاستطلاعي مقر المفوضية قبل أيام".وأشاد رئيس مجلس المفوضين بدور وزارة الخارجية التي أبدت حرصاً عالياً من جانبها على تسهيل كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات، في جميع المراحل والمفاصل المتعلقة بالانتخابات.من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية قحطان الجنابي حرص وزارته على تسهيل عمل المراقبين الدوليين؛ لأهمية إجراء هذه الانتخابات في أجواء تحظى بثقة الناخب العراقي وإرسال رسالة إلى العالم بأنها أجريت وفق أسس ومعايير شفافة.فيما أشاد رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عباس كاظم عبيد بما عملت عليه مفوضية الانتخابات من تواصل مع المنظمات الدولية ودول العالم التي يهمها إقامة الانتخابات العراقية بنحو عادل ورصين.