بالفيديو اساليب المرشحين للانتخابات تقابل موجة من الاعتراضات

باشر المرشحون للانتخابات بحملات دعائية، تتضمن اساليب لاقت العديد من الانتقادات، خاصة مع لجوء اولئك الى تقديم امور خدمية ليست من اختصاص المرشحين لدخول البرلمان الذي ينصب عمله في الاطار التشريعي.يعول على الانتخابات المقبلة في مسألة اعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية، إذ تعمل الجهات المختصة على تقديم ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، لضمان تحقيق مشاركة شعبية واسعة تؤدي بطبيعة الحال الى تحويل حلم التغيير الى حقيقة.ويفهم كثيرون بصورة خاطئة آلية كسب ثقة الاوساط الشعبية، ويبدو ذلك جلياً في الحملات المبكرة التي يخوضها المرشحون من خلال زياراتهم للنواحي والقرى برفقة عربات السبيس، ولقاءات مع مواطنين تطلق فيها وعودا بتعيينات او تقديم خدمات اخرى.ويرجح كثيرون زيادة تعقيدات المشهد السياسي في حال لم يلتمس المواطن تغييراً في الانتخابات المقبلة عن سابقتها فيما يتعلق بمسائل النزاهة والشفافية وتلافي عمليات التزوير.