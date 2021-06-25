برلماني يؤكد اهمية الرقابة الدولية على الانتخابات لهذا السبب

وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان "وجود الرقابة الدولية سيعطي ثقة للانتخابات عالميا وداخليا، على اعتبار انها ستؤدي الى تخفيف حدة الاتهامات بالتزوير والتلاعب بالنتائج، خصوصا من تلك الاطراف التي لم تحصل على نتائج كما كانت تتوقع في الانتخابات"، مبينا ان "الرقابة الدولية لن تنهي حالات التزوير لكنها ستعمل على تقليلها بشكل واضح وستزيد ثقة المواطن العراقي بالانتخابات واهمية المشاركة فيها".واضاف الفايز، ان "هنالك العديد من الإجراءات التي من من خلالها الوصول الى مراحل متقدمة من النزاهة فيها، أولها وجود الرقابة الدولية، اضافة الى تفعيل قانون الأحزاب لمحاسبة المال الفاسد والمال السياسي التي تؤثر على نزاهة الانتخابات ومحاسبة جميع المرشحين ممن يسخرون المال العام والمنصب لخدمة حملاتهم الانتخابية"، لافتا الى ان "تطبيق تلك الإجراءات تحتاج الى تضافر عدة جهات لدعم مفوضية الانتخابات في تطبيقها من خلال المراقبين المحليين والدوليين والتعاون من قبل المواطنين وباقي الجهات الساندة".