حقوق الانسان: مليون وخمسمائة الف ناخب لن يستطيعوا المشاركة بالانتخابات لهذا السبب

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاحد، ان حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب .

وقال الغراوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مليون وخمسمائة الف ناخب من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لن يستطيعوا المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم للان في سجل الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية او بطاقات قصيرة الامد". واضاف، اننا "نطالب مفوضية الانتخابات باتخاذ اجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الامد وادراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب".

