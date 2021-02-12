بالفيديو: جولة على هذه المحافظات... برنامج زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار بغداد الدولي . زيارة يستعد البابا فرنسيس للقيام بها يوم الجمعة المصادف الخامس من آذار الفين وواحد وعشرين. ليلتقي فيها البابا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف بمطار بغداد ، وينتقل من بعدها للقصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح . ومن بعدها اللقاء بالمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي قبل أن يتوجّه إلى كاتدرائيّة سيّدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد ،ليلتقي الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي.
وبحسب جدول الزيارة فان البابا سيتوجه السبت لمحافظة النجف الاشرف للقاء المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة في محافظة ذي قار؛ ويعود بعدها للاحتفال عصر السبت بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة مار يوسف للكلدان في بغداد.
اما يوم الأحد فمن المؤمل ان يتوجه من بغداد إلى أربيل للقاء عدد من الشخصيات الدينية والمدنية في كردستان العراق، ثم الى الموصل حيث سيزور حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب قبل أن ينتقل إلى كنيسة الطاهرة الكبرى في قره قوش ليتلوا صلاة التبشير الملائكي ويحتفل بعدها عصر الأحد بالقداس الإلهي في ملعب فرنسوا حريري. ويختتم زيارته بالعودة لمطار بغداد ومن بعدها لايطاليا عقب مراسم التوديع الرسمي .