بالصور : تحضيرات كنيسة سيدة النجاة في بغداد لزيارة البابا

تحظى زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس المقررة في آذار المقبل بترحيب شعبي ورسمي واهتمام بالغ ، ومع قرب الزيارة المرتقبة تستمر التحضيرات على جميع الصعد لاستقبال قداسة البابا .