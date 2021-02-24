العمليات المشتركة تعلن عن خطتها الخاصة لتأمين زيارة البابا فرنسيس

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "قيادة العمليات وبالتعاون مع مكتب القائد العام، باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان، مبيناً أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والاعلام".واضاف، ان "القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل واثناء الزيارة، مشددا على "اهمية زيارة البابا للعراقيين والتي ستنقل صورة مهمة الى العالم ".