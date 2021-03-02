تمهيداً لزيارة البابا.. ممارسة أمنية في قلب بغداد (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لممارسة أمنية في منطقة الكرادة وسط بغداد، تمهيداً لزيارة بابا الفاتيكان المقررة في الخامس من آذار الحالي.



وأدناه الصور.. بعدسة (علي جاسم)