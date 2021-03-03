اكتمال الاستعدادت لزيارة البابا.. فهل سيوقّع على وثيقة مع السيد السيستاني؟

وقال بطريرك طائفة الكلدان في العراق والعالم مار لويس روفائيل ساكو في مؤتمر صحافي إنه "تم اتخاذ إجراءات وقائية أثناء زيارة البابا فرانسيس الى العراق"، مبيناً أن "البابا سيزور عدداً من المواقع الأثرية".وأضاف أن "زيارة البابا رسالة محبة وسلام ودعم للمسيحيين في العراق والتشجيع على البقاء في البلاد"، مشيراً إلى أن "استعدادات الزيارة اكتملت والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات".وتابع ساكو: "لا يوجد حتى الآن أي توقيع على وثيقة بين السيد السيستاني والبابا"، لافتاً إلى أن "هناك ترحيباً واسعاً في العراق للزيارة".وأكد أن "البابا مصر على زيارة العراق".