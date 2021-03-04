رئيس اساقفة اربيل يكشف عن سبب لقاء البابا مع السيد السيستاني

وقال وردة في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "لقاء البابا فرانسيس بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، جاء لمكانة النجف والتأكيد على القواسم الإنسانية المشتركة، اضافة الى مكانة المرجعية والسيد السيستاني إذ كانت له مواقف في الأعوام الاخيرة يشيد بها القاصي والداني، مما يوجب وقفة وتقدير"، مبيناً ان "ما يجمع الطرفين هو أكثر مما نختلف عليه عقائديا".

وبشأن اختيار ملعب فرانسو حريري بأربيل مكاناً لاقامة أكبر قداس بحضور البابا، أكد وردة ان "منطقة عينكاوة تشهد أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط يضم نحو 8 آلاف عائلة في بقعة واحدة".

وتابع " اختيار الملعب الذي يتسع لنحو 30 الف شخص، لاقامة القداس هناك جاء تحدياً لجائحة كورونا وحفاظاً على التباعد الاجتماعي إضافة إلى إجراءات الفحص والاعتماد على وعي الناس"، موضحاً ان "التنقل الى الملعب سيكون بآلية خاصة ولن يسمح بحدوث زخم مروري".