بالفيديو.. مواطنون يسخرون من حملة صيانة وإكساء الشوارع قبل زيارة البابا

طالب مواطنون بتكرار زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق كل شهرين، وذلك بعد الحملة الكبرى التي أطلقتها أمانة بغداد لصيانة وإكساء الشوارع.

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