محافظ النجف: الوفد المرافق للبابا كبير والحمايات ستكون عراقية

قال محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، إن الوفد المرافق لبابا الفاتيكان الذي يزور العراق غداً سيكون كبيراً، مؤكداً أن الحمايات ستكون عراقية.

ولفت الياسري خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف وحضرته السومرية، "نرحب بزيارة البابا ومستعدون أمنيا وغدا كل القوات في الإنذار بما فيها الحشد الشعبي"، مشيراً الى "انتشار عدة اطواق امنية فضلا عن طيران الجيش".

وأضاف "هنالك الكثير من التنظيمات وحتى دول لا يروق لها زيارة البابا للنجف ولهذا وضعنا هذا بالحسبان عند وضع الخطة الأمنية"، مؤكداً أن "الوفد معه سيكون كبيراً لكن كل الحمايات ستكون عراقية".