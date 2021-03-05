ماهي مهام اللجنة العليا التي شكلتها العمليات المشتركة ؟

نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، قال في تصريح للسومرية نيوز، ان "اللجنة تتكون من مكتب رئيس الوزراء و قيادة العمليات المشتركة بالاضافة الى وزارة الخارجية، موضحاً ان "هذه اللجنة ستتولى الاشراف وتأمين الاماكن كافة التي سيذهب البابا لزيارتها في العراق".واضاف الشمري ان، "القوة الجوية العراقية وطيران الجيش سيشتركان في تأمين حدود التنقل للحبر الاعظم"، مشيراً الى ان "الزيارة تعتبر حدثا مهما بالنسبة للعراق مما يحتم على الجميع المشاركة في الخطة الامنية لانجاحها".