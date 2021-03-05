بالصور: عراقيون يتوافدون الى طريق المطار للترحيب بالبابا فرنسيس

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتوافد العراقيين الى طريق المطار للترحيب بالبابا فرنسيس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بدخول طائرة البابا الى المجال الجوي العراقي.