بالفيديو والصور: #أهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس يتصدر الترند على تويتر

الأنظار متجهة نحو العراق لترقب الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس الى مهد الحضارات بلاد الرافدين. رغم الأوضاع الصحية الصعبة التي ترافق جائحة كورونا، والأوضاع الأمنية المستجدة في العراق، أبى قداسة البابا الا أن يكمل رحلته التي وصفت بـ "التاريخية والشجاعة" في رسالة تهدف للتلاقي والحوار.

ومنذ أن دخلت طائرة البابا فرنسيس المجال الجوي العراقي، حتى تصدر تويتر وسم #أهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس.

البابا للصحفيين المتواجدين في الطائرة: سعيد لزيارة العراق .



#اهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس pic.twitter.com/bjJsSfhbqv — الحقوقي جاسم ❤️ (@Si4Hd) March 5, 2021

فكثرت التغريدات حول زيارة البابا الى العراق. منهم من عبر عن فرحه لهذه الزيارة الرسولية المميزة التي خص بها البابا ارض العراق، والبعض الاخر اكتفى بنشر صور من التحضيرات لاستقبال البابا في العراق.

استعداد العراقيين لاستقبال البابا فرانسيس

طريق مطار بغداد الدولي لاستقبال البابا .



#اهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس pic.twitter.com/ek4CuU2F54 — ﮼محمد ﮼العاني (@Mohmad_Alani) March 5, 2021

وصول قداسة البابا فرنسيس الى مطار بغداد ،زيارة مهمة واليوم انظار المجتمع الدولي تراقب العراق ..#اهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس pic.twitter.com/xBLrrG2d4D — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) March 5, 2021

الصليب في العراق

رسالة للعقد الديني بأن رسالة السماء الانسانية ليست حكر ع دين او مذهب#اهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس pic.twitter.com/IN2wC73pI5 — حيدر مهدي مزعل🇮🇶 (@bVDm0bdlH7F8abS) March 5, 2021

حييت اهلا ونزلت ارض سهلا ببلاد القدس الاعظم

العراق ارض المقدسات وشعب الاولياء والاوصياء #اهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس pic.twitter.com/4i7RUqtYig — حيدر مهدي مزعل🇮🇶 (@bVDm0bdlH7F8abS) March 5, 2021