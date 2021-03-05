بالفيديو والصور: #أهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس يتصدر الترند على تويتر

الأنظار متجهة نحو العراق لترقب الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس الى مهد الحضارات بلاد الرافدين. رغم الأوضاع الصحية الصعبة التي ترافق جائحة كورونا، والأوضاع الأمنية المستجدة في العراق، أبى قداسة البابا الا أن يكمل رحلته التي وصفت بـ "التاريخية والشجاعة" في رسالة تهدف للتلاقي والحوار.
ومنذ أن دخلت طائرة البابا فرنسيس المجال الجوي العراقي، حتى تصدر تويتر وسم #أهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس.
فكثرت التغريدات حول زيارة البابا الى العراق. منهم من عبر عن فرحه لهذه الزيارة الرسولية المميزة التي خص بها البابا ارض العراق، والبعض الاخر اكتفى بنشر صور من التحضيرات لاستقبال البابا في العراق.
أما السومرية فقد انفردت بتغطية خاصة ومستمرة مواكبة لزيارة البابا الى العراق، من خلال موقعها الالكتروني والبث المباشر عبر شاشتها.
يمكن متابعة أخبار زيارة البابا في العراق عبر موقع السومرية، بالنقر هنا.
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