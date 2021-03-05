البابا فرنسيس يتوجه الى قصر بغداد للقاء رئيس الجمهورية

وقال مراسلنا ان "البابا فرنسيس غادر مطار بغداد متوجها الى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية".وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته السومرية نيوز، إن " الكاظمي استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".واضاف إن "الكاظمي التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.