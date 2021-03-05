بالصور: استعدادات استقبال البابا فرنسيس في قصر بغداد

تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، صورا توضح استعدادات استقبال البابا فرنسيس في قصر بغداد.

والصور تظهر استعداد رئيس الجمهورية برهم صالح لاستقبال استقبال البابا فرنسيس في قصر بغداد.