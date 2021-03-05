من روما الى بغداد والنجف واور.. رسائل السلام تحلق مع البابا فرنسيس

وتاتي هذه الزيارة في ظل إجراءات الحجر جراء فيروس كورونا والتدابير الأمنية المشددة البابا فرنسيس الذي وصل إلى العراق حيث استقبل استقبالا رسميا على اعلى المستويات السياسية في العراق وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في استقباله لحظة نزوله من الطائرة وتم استقباله في صالة التشريفات بالمراسيم الكنسية والاهازيج الشعبية ابتهاجا بوصوله وكانت التحضيرات على قدم وساق من شوارع بغداد الرئيسية وصولا إلى النجف ومرورا بأور الجنوبية والبلدات المسيحية شمالا، حيث رفعت لافتات تحمل صوره مرفقة بعبارات ترحيب. وسيستخدم البابا سيارة مصفحة في تنقلاته على طرق أعيد تأهيلها خصيصا للزيارة، بالإضافة إلى مروحية وطائرة خاصة للتنقلات البعيدة سيعبر خلالها فوق مناطق لا تزال تنتشر فيها خلايا لتنظيم "داعش الارهابي" والضربات التي تتعرض لها السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء والقواعد العسكرية التي تضم قوات التحالف الدوليي.الزيارة في ضل كوروناوتتزامن هذه الزيارة غير المسبوقة إلى العراق مع ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تخطت الاربعاء الماضي الخمسة آلاف في يوم واحد في هذا البلد، وهو رقم قياسي، فيما تفرض السلطات إغلاقا تاما، كما تشهد البلاد توترات أمنية.وكان البابا قد أعلن البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي وزعها الفاتيكان عشية الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام أنه "أخيرا سوف أكون بينكم، أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل".رسالة الزيارةزيارة بابا الفاتيكان وواللقاء مع المرجع السيستاني حول السلام في المنطقة والعراق الذي هو بأحوج ما يكون إليه، إذ إن البلد يعيش فيه مختلف الأديان والطوائف، و المرجعيات الدينية في العراق ينظر إليها من منظار إنساني وأخوي لفرض واقع التآخي في جميع الدول،و لا ينظر إلى المرجع ورجل الدين من مدخل سياسي، وتفسيراتها السياسية وهذه الزيارة لا يمكن فصلها عن الموضوع السياسية.ولن يتمكن الكثير من العراقيين من مشاهدة البابا إلا عبر شاشاتهم التلفزيونية، وسيستخدم البابا على الأرجح سيارة مصفحة في تنقلاته على طرق أعيد تأهيلها خصيصا استعدادا للزيارة، بالإضافة إلى مروحية وطائرة خاصة للتنقلات البعيدة والزيارة هي للتقارب بين الأديان وتقريب وجهات النظر وإبعاد النعرات الطائفية عن العراق الذي يضم مكونات وطوائف وأقلية مسيحية".الموقف الرسميوبحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، مع سفير الفاتيكان في بغداد ميتغا لسكوفر، ترتيبات الزيارة المقررة للبابا فرنسيس إلى العراق .ونقل بيان لمكتب الكاظمي تأكيده أن "زيارة قداسة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة، وإن جهود قداسته مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان، فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".وكشف سفير العراق المعتمد لدى الفاتيكان رحمان العامري، أن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العراق هي بمثابة رسالة سلام إلى العالم، مرجحا توقيع وثيقة للأخوة الإنسانية بين المرجع الديني علي السيستاني والحبر الأعظم تسمح بترسيخ علاقات الثقة المتبادلة بين جميع المكونات.وذكر العامري في تصريح صحفي، أن "الرسالة التي تتضمنها زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي دعم سبل الحوار بين الأديان، إذ يرغب البابا في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين جميع المكونات الدينية، سواء بين الكنائس، أو من خلال العلاقات الإسلامية المسيحية".معنى التضامنو معنى التضامن في زيارة البابا هو العراق وأحواله ومستقبله ومستقبل وحدته ودولته الوطنية. ومن اضطراباتٍ بالداخل. وهي احتفاءٌ بالنزوع العراقي البارز اليوم بعد ثورة الشباب للتغيير باتجاه الاستقلال والمواطنة والعيش المشترك والديمقراطية.