صالح يستذكر أمام البابا موقف جنود عراقيين يعيدون صليب كنيسة لمكانه

استذكر رئيس الجمهورية برهم صالح أمام بابا الفاتيكان الذي وصل الى بغداد اليوم الجمعة، موقف جنود عراقيين يعيدون صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه.

وقال صالح مخاطبا البابا فرنسيس، "مرحبا بكم في بلاد وادي الرافدين، في أور موطن إبراهيم أبو الانباء والمدينة التي ابتكرت الكتابة".

وأضاف "المسيحيون عانوا كثيرا واضطروا الى مغادرة وطنهم"، معتبراً أن "الشعب العراقي ضحية حروب عبثية جرى خلالها اعدام وتغييب مئات الالاف من العراقيين بمختلف اديانهم".

وتابع رئيس الجمهورية أن "الكنيسة حمت المسلمين عندما هاجروا الى الحبشة".