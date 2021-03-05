البابا من بغداد: جئت إلى العراق حاجاً وأقدم امتناني للشعب العراقي

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الجمعة، إنه جاء إلى العراق حاجاً، فيما اعرب عن امتنانه للشعب العراقي الذي وصفه بالعزيز.



وقال بابا الفاتيكان من بغداد، "من الضروري التصدي لآفة الفساد وسوء ادارة السلطة والتحديات المتزايدة تدعو الاسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد". وأضاف "على المجتمع الدولي ان يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "التنوع العرقي والديني والثقافي نستمد منه العبر". وتابع أن "على مدى العقود الماضية عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب"، مشدداً بالقول "ممتن لفرصة المجيء الى العراق مهد الحضارة".