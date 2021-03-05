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بابا الفاتيكان: من الضروري التصدي لآفة الفساد وسوء ادارة السلطة
البابا في العراق
2021-03-05 | 09:27
197 مشاهدة
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بعد انتشاره بمحافظات عدة.. هل سيصبح العراق بؤرة لـ"فيروس كورونا"؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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