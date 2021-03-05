البابا من كنيسة النجاة: الوحدة الاخوية مهمة في عالم يعاني الانقسامات

وأكد بابا الفاتيكان للكهنة والرهبان والراهبات، "ضرورة ان نقدم الخدمة للمؤمنين في كل مكان"، مشدداً بالقول "خدمتنا تتضمن جانباً ادارياً لكن ذلك لا يعني ان نقضي كل وقتنا خلف المكتب".وأضاف "اتمنى ان تسيروا في نور كلمة الله والتبشير بها"، مشدداً على "ضرورة تقوية بعضنا البعض وقت المحن والصعوبات".وتابع بابا الفاتيكان "أشكركم أيها الأساقفة على بقائكم قريبين من الشعب"، مشيراً "ابارك كل واحد منكم وأطلب منكم أن تصلوا من أجلي".