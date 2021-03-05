Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
توصيات جديدة من لجنة الصحة والسلامة لمواجهة كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الصحاف: العراقيون يستعدون لصفحة جديدة للنهوض بمرحلة البناء والاستقرار

2,499 مشاهدة

أكد المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة البابا، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن العراقيين يستعدون لصفحة جديدة للنهوض بمرحلة البناء والاستقرار تليق بصبرهم والتضحيات التي قدموها.

وقال الصحاف في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، إن "الزيارة تدفع بإعادة حوار الاديان من جديد، العراقيون يستعدون لصفحة جديدة للنهوض بمرحلة البناء والاستقرار تليق بصبرهم والتضحيات التي قدموها".

وأشار إلى أن "الاجراءات الامنية لم تقتصر على الارض انما شملت الجو، وفرق المراسم خلال جولة البابا ستبقى تنجز اعمالها حتى نهاية الزيارة".

وأوضح الصحاف، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح قدم هدية تذكارية للبابا عبارة عن لوحتين من البرونز مثلتا الالام التي مر بها المسيحيون عبر التاريخ".

البابا في العراق

سياسة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:22 | 2021-03-05 12:22
12:17 | 2021-03-05 12:17
11:59 | 2021-03-05 11:59
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
البابا يوجه رسالة إلى الشعب العراقي (فيديو)
Play
23.62%
18:29 | 2021-03-03
البابا يوجه رسالة إلى الشعب العراقي (فيديو)
18:29 | 2021-03-03
العمليات المشتركة تحسم مسألة الاستثناءات خلال حظر التجوال
18.36%
07:39 | 2021-03-04
العمليات المشتركة تحسم مسألة الاستثناءات خلال حظر التجوال
07:39 | 2021-03-04
بالوثيقة: وزارة التعليم تصدر 5 قرارات جديدة بشأن الدوام والامتحانات
17.02%
01:39 | 2021-03-05
بالوثيقة: وزارة التعليم تصدر 5 قرارات جديدة بشأن الدوام والامتحانات
01:39 | 2021-03-05
تدافع ينتهي بكارثة.. مصرع 7 طلاب سقطوا من الطابق الرابع
14.13%
09:45 | 2021-03-04
تدافع ينتهي بكارثة.. مصرع 7 طلاب سقطوا من الطابق الرابع
09:45 | 2021-03-04
بالتفاصيل.. الجدول الكامل لزيارة البابا الى العراق غداً
13.74%
14:40 | 2021-03-04
بالتفاصيل.. الجدول الكامل لزيارة البابا الى العراق غداً
14:40 | 2021-03-04
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم الخميس
13.12%
07:17 | 2021-03-04
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم الخميس
07:17 | 2021-03-04
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.