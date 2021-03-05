الصحاف: العراقيون يستعدون لصفحة جديدة للنهوض بمرحلة البناء والاستقرار

وقال الصحاف في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، إن "الزيارة تدفع بإعادة حوار الاديان من جديد، العراقيون يستعدون لصفحة جديدة للنهوض بمرحلة البناء والاستقرار تليق بصبرهم والتضحيات التي قدموها".وأشار إلى أن "الاجراءات الامنية لم تقتصر على الارض انما شملت الجو، وفرق المراسم خلال جولة البابا ستبقى تنجز اعمالها حتى نهاية الزيارة".وأوضح الصحاف، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح قدم هدية تذكارية للبابا عبارة عن لوحتين من البرونز مثلتا الالام التي مر بها المسيحيون عبر التاريخ".